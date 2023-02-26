Larry Bwalya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larry Bwalya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larry Bwalya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larry Bwalya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larry Bwalya 29 Mayıs 1995 tarihinde Kitwe şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.Gerçek adı da Larry Bwalya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larry Bwalya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next-Gen Sports yapmaktadır. Larry Bwalya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Larry Bwalya'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Larry Bwalya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larry Bwalya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Larry Bwalya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larry Bwalya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zanaco FC

1 Ocak 2017 yılında Power Dynamos FC

15 Ağustos 2020 yılında Simba SC

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Larry Bwalya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larry Bwalya şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Larry Bwalya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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