Larry Sumaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larry Sumaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larry Sumaila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larry Sumaila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larry Sumaila 2 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larry Sumaila Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Larry Sumaila'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Larry Sumaila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LarrySumaila_25?s=20&t=5pzQpugryb72hvb1a-eN6g

Larry Sumaila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larry Sumaila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Larry Sumaila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larry Sumaila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Larry Sumaila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larry Sumaila şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.