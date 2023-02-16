Lars Dietz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Dietz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Dietz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Dietz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Dietz 7 Ocak 1997 tarihinde Soest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Dietz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T21plus yapmaktadır. Lars Dietz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Dietz'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lars Dietz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ldietz7/

Lars Dietz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Dietz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Dietz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Dietz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund II

3 Ocak 2018 yılında Union Berlin

31 Ağu 2018 yılında SF Lotte

30 Haziran 2019 yılında Union Berlin

13 Ağu 2019 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2020 yılında Union Berlin

5 Ekim 2020 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Lars Dietz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Dietz şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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