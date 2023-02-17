Lars Hunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Hunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Hunn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Hunn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Hunn 25 Mayıs 1999 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Hunn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK Sport Management yapmaktadır. Lars Hunn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Hunn'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Hunn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/larshunn/

http://www.facebook.com/lars.hunnfrefts

Lars Hunn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Hunn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Hunn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Hunn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2015 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Aarau

5 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

14 Ocak 2019 yılında FC Aarau

15 Ocak 2019 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2019 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg II

19 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Lars Hunn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Hunn şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Hunn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Gränichen, SC Seengen (2006-2010), FC Aarau (2010-2016)

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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