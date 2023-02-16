Lars Kehl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Kehl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Kehl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Kehl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Kehl 8 Nisan 2002 tarihinde Hofstetten şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Kehl Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Lars Kehl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lars Kehl'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lars Kehl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Kehl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Kehl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Kehl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Offenburg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

Lars Kehl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Kehl şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Kehl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Hofstetten (-2012), Offenburger FV (2012-2013), SC Freiburg (2013-2021)

Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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