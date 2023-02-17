Lars Kramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Kramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Kramer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Kramer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Kramer 11 Temmuz 1999 tarihinde Zaandam şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Kramer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mix B.V. yapmaktadır. Lars Kramer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Kramer'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lars Kramer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Kramer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Kramer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Kramer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2016 yılında NEC U19

1 Temmuz 2017 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2019 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK

Lars Kramer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Kramer şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Kramer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fortuna Wormerveer (-2010), Ajax (2010-2016), NEC Nijmegen (2016-2017)

Hollanda U20 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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