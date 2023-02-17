Lars Nussbaumer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Nussbaumer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Nussbaumer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Nussbaumer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Nussbaumer 31 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Nussbaumer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Lars Nussbaumer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Nussbaumer'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lars Nussbaumer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Nussbaumer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lars Nussbaumer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Nussbaumer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vorarlberg U15

1 Ocak 2016 yılında Vorarlberg U16

3 Temmuz 2017 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2018 yılında SCR Altach

10 Ağu 2020 yılında FC Dornbirn

2 Kasım 2020 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Lars Nussbaumer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Nussbaumer şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Langenegg (5/2008-2015), AKA Vorarlberg (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.