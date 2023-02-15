Lars Olden Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Olden Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Olden Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Olden Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Olden Larsen 17 Eylül 1998 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Olden Larsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Lars Olden Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Olden Larsen'nin BK Häcken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lars Olden Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lars Olden Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Olden Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Olden Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2018 yılında KFUM Oslo

31 Ocak 2020 yılında Mjøndalen

5 Şubat 2022 yılında Nizhny Novgorod

19 Mart 2022 yılında Häcken

30 Haziran 2023 yılında Pari NN

Lars Olden Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Olden Larsen şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Olden Larsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Årvoll IL (-2014), Vålerenga (2014-2018)

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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