Lars Pleidrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Pleidrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Pleidrup kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lars Pleidrup ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lars Pleidrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Pleidrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Pleidrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Pleidrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Pleidrup 13 Ağu 1981 tarihinde Væggerløse şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Pleidrup Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Artist Scandinavia A/S yapmaktadır. Lars Pleidrup, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Lars Pleidrup'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lars Pleidrupboyu ve yaşı kaç

Lars Pleidrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Pleidrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Lars Pleidrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Pleidrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Nyköbing FA

1 Ocak 2006 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2010 yılında Vestsjaelland

1 Ocak 2014 yılında Nyköbing FC

Lars Pleidrup kimdir

Lars Pleidrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Pleidrup şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

B.1921 Nyköbing

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Lars Pleidrup nereli

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