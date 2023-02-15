Lars Saetra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Saetra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Saetra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Saetra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Saetra 24 Temmuz 1991 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lars Sætra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Saetra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Lars Saetra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Lars Saetra'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lars Saetra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lars Saetra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Saetra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Saetra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Strømsgodset

1 Eylül 2011 yılında Sandefjord

31 Aralık 2011 yılında Strømsgodset

15 Temmuz 2014 yılında Hammarby

9 Ocak 2017 yılında BD Yingli ETS

11 Temmuz 2017 yılında BD Yingli Res.

22 Şubat 2018 yılında Strømsgodset

20 Şubat 2020 yılında Tromsø IL

31 Mart 2021 yılında Kalmar FF

Lars Saetra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Saetra şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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