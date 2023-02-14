Lars Traber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Traber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Traber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Traber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Traber 12 Haziran 2000 tarihinde Rorschach şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Lihtenştayn uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lars Mika Traber şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Traber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Lars Traber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Traber'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Traber Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lars Traber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lars Traber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Traber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18

1 Ocak 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

19 Ağu 2020 yılında SC Brühl SG

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Lars Traber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Traber şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Traber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Romanshorn, FC St. Gallen

Lihtenştayn takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.