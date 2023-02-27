Lars Veldwijk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Veldwijk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Veldwijk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Veldwijk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Veldwijk 21 Ağustos 1991 tarihinde Uithoorn şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Güney Afrika,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Veldwijk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Lars Veldwijk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lars Veldwijk'nin Suwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Veldwijk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LarsVeldwijk

http://www.instagram.com/larsveldwijk/

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Lars Veldwijk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Veldwijk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lars Veldwijk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Veldwijk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Volendam U21

1 Temmuz 2011 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2013 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2013 yılında Excelsior

1 Temmuz 2014 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2015 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2016 yılında Nottm Forest

31 Ağustos 2016 yılında KV Kortrijk

31 Mart 2017 yılında Aalesund

16 Temmuz 2017 yılında KV Kortrijk

17 Temmuz 2017 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2018 yılında Sparta R.

15 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

17 Temmuz 2020 yılında Suwon FC

Lars Veldwijk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Veldwijk şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Veldwijk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Legmeervogels, Argon, FC Volendam (-2010)

Güney Afrika takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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