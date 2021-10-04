Lars Vilks kimdir? neden öldü?

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesinde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlaması ile İslam dünyasında büyük tepki alan Lars Vilks, feci kazayla tekrar gündeme geldi.

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren İsveçli sanatçı ve aktivist olan Lars Vilks kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

LARS VİLKS KİMDİR?

Tam adı Lars Endel Roger Vilks Lanat olan 20 Haziran 1946 doğumlu Lars vilks, İsveçli bir sanatçı ve aktivisttir. Helsingborg'da doğan Vilks, Letonyalı bir babanın ve İsveçli bir annenin çocuğudur. 1987'de Lund Üniversitesinde Sanat tarihi alanında doktora ile derece yaptı. Oslo Ulusal Sanat Akademisinde 1988'den 1997'ye kadar görev yaptı. 1997'den 2003'e kadar Bergen Ulusal Sanat Akademisinde profesör olarak çalışmalarda bulundu.

Çizimlerine 1970'lerde başlayan Vilks,1984'te, özgün heykeller yaptı. Ayrıca kendi arabasını bir sanat eserine dönüştürerek sonbahar sergisinde gözler önüne serdi.

2007 yılından bu yana önlem amaçlı gizli bir adreste yaşamını sürdürürken Vilks'e karşı birçok suikast girişimi oldu. 2009'da ABD adaleti, "JihadJane" lakaplı Amerikalı Colleen LaRose Lars Vilks'e suikast girişiminden dolayı suçlu buldu.

Mayıs 2010'da Kosova asıllı iki genç İsveçli kardeş, Lars Vilks'in evini yakmaya çalıştı. O esnada evde olmayan Vilks yanmaktan kurtuldu.

Haziran 2010'da İsveç Uppsala Üniversitesi'nde çıkan bir tartışma sırasında Lars Vilks'e fiziki saldırı yapıldı.

NEDEN ÖLDÜ?

İsveç televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim yerine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü. Otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu belirtildi.