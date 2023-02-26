Lasha Atskureli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Atskureli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Atskureli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Atskureli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Atskureli 11 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა აწყურელი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Atskureli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lasha Atskureli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Atskureli'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Atskureli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Atskureli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Atskureli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Atskureli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo II

1 Ocak 2021 yılında Chikhura

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Lasha Atskureli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Atskureli şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Atskureli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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