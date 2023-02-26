Lasha Chikhradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Chikhradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Chikhradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Chikhradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Chikhradze 24 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა ჩიხრაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Chikhradze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Chikhradze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Chikhradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Chikhradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Chikhradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Chikhradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında FC Merani

Lasha Chikhradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Chikhradze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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