Lasha Giorgi Gurgenidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Giorgi Gurgenidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Giorgi Gurgenidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Giorgi Gurgenidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Giorgi Gurgenidze 25 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა-გიორგი გურგენიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Giorgi Gurgenidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lasha Giorgi Gurgenidze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Giorgi Gurgenidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Giorgi Gurgenidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Giorgi Gurgenidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Giorgi Gurgenidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2020 yılında FC Iberia

1 Temmuz 2021 yılında FC Merani

Lasha Giorgi Gurgenidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Giorgi Gurgenidze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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