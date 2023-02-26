Lasha Gvalia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Gvalia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Gvalia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Gvalia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Gvalia 6 Ekim 1991 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა გვალია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Gvalia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lasha Gvalia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lasha Gvalia'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Gvalia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Gvalia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Gvalia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Gvalia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2012 yılında FC Dila

30 Ağustos 2013 yılında Ural

1 Temmuz 2014 yılında FC Zestaponi

25 Ocak 2015 yılında FC Dila

20 Ocak 2016 yılında Sioni Bolnisi

14 Temmuz 2016 yılında Chikhura

1 Ocak 2017 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2020 yılında Kolkheti Poti

Lasha Gvalia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Gvalia şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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