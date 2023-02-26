Lasha Jghamaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Jghamaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Jghamaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Jghamaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Jghamaia 30 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა ჯღამაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Jghamaia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lasha Jghamaia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Jghamaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Jghamaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Jghamaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Jghamaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2017 yılında Samgurali

11 Temmuz 2017 yılında FC Imereti

1 Temmuz 2019 yılında FC Egrisi

31 Ocak 2021 yılında Merani Martvili

Lasha Jghamaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Jghamaia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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