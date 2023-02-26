Lasha Kalandadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kalandadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Kalandadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Kalandadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Kalandadze 8 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Kalandadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Kalandadze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Kalandadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Kalandadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Kalandadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Kalandadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Locomotive II

1 Temmuz 2022 yılında FC Locomotive

Lasha Kalandadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Kalandadze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Kalandadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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