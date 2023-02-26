Lasha Kochladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kochladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasha Kochladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lasha Kochladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lasha Kochladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kochladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasha Kochladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kochladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Kochladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Kochladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Kochladze 22 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა ქოჩლაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Kochladze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lasha Kochladze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Kochladze'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Kochladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Kochladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Lasha Kochladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Kochladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Tbilisi

31 Aralık 2017 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2019 yılında Rustavi

1 Ocak 2020 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

Lasha Kochladze kimdir

Lasha Kochladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Kochladze şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Kochladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Lasha Kochladze nereli

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