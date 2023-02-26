Lasha Kokhreidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kokhreidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Kokhreidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Kokhreidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Kokhreidze 18 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა კოხრეიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Kokhreidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lasha Kokhreidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Kokhreidze'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Kokhreidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Kokhreidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Kokhreidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Kokhreidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Telavi

1 Ağustos 2021 yılında Saburtalo

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

Lasha Kokhreidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Kokhreidze şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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