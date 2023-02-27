Lasha Kvaratskhelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Kvaratskhelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Kvaratskhelia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Kvaratskhelia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Kvaratskhelia 27 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა კვარაცხელია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Kvaratskhelia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lasha Kvaratskhelia'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Kvaratskhelia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Kvaratskhelia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Kvaratskhelia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Kvaratskhelia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Shukura

1 Mart 2022 yılında Daugavpils

1 Şubat 2023 yılında Shukura

Lasha Kvaratskhelia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Kvaratskhelia şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Kvaratskhelia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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