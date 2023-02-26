Lasha Mepishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Mepishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Mepishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Mepishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Mepishvili 13 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა მეფიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Mepishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Lasha Mepishvili'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Mepishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Mepishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Mepishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Mepishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Mepishvili şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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