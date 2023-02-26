Lasha Odisharia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Odisharia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Odisharia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Odisharia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Odisharia 23 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა ოდიშარია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Odisharia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Lasha Odisharia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Odisharia'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Odisharia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Odisharia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Odisharia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Odisharia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo II

1 Şubat 2021 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo II

1 Eylül 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Lasha Odisharia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Odisharia şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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