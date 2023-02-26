Lasha Parunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Parunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasha Parunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lasha Parunashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lasha Parunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Parunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasha Parunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Parunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Parunashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Parunashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Parunashvili 14 Şubat 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა პარუნაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Parunashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Lasha Parunashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Parunashvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Parunashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paruna14/

Lasha Parunashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Parunashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lasha Parunashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Parunashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Metal. Academy

30 Haziran 2010 yılında Saburtalo

1 Ocak 2011 yılında Sioni II

30 Haziran 2011 yılında Saburtalo

1 Ağustos 2011 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2013 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2013 yılında Dinamo II

24 Ocak 2014 yılında Tskhinvali

30 Haziran 2014 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Tbilisi

11 Şubat 2017 yılında Esbjerg fB

31 Ağustos 2022 yılında Saburtalo

Lasha Parunashvili kimdir

Lasha Parunashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Parunashvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Parunashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 22 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lasha Parunashvili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi