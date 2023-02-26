Lasha Parunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Parunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Parunashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Parunashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Parunashvili 14 Şubat 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა პარუნაშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Parunashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Lasha Parunashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Parunashvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Parunashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paruna14/

Lasha Parunashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Parunashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lasha Parunashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Parunashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Metal. Academy

30 Haziran 2010 yılında Saburtalo

1 Ocak 2011 yılında Sioni II

30 Haziran 2011 yılında Saburtalo

1 Ağustos 2011 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2013 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2013 yılında Dinamo II

24 Ocak 2014 yılında Tskhinvali

30 Haziran 2014 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Tbilisi

11 Şubat 2017 yılında Esbjerg fB

31 Ağustos 2022 yılında Saburtalo

Lasha Parunashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Parunashvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Parunashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 22 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.