Lasha Shergelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Shergelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasha Shergelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lasha Shergelashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lasha Shergelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Shergelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasha Shergelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Shergelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Shergelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Shergelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Shergelashvili 17 Ocak 1992 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა შერგელაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Shergelashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lasha Shergelashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Shergelashvili'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Shergelashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Lasha Shergelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Shergelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lasha Shergelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Shergelashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo II

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

11 Ocak 2017 yılında RFS

19 Ocak 2019 yılında PAS Giannina

19 Temmuz 2020 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Lasha Shergelashvili kimdir

Lasha Shergelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Shergelashvili şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Lasha Shergelashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 22 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Lasha Shergelashvili nereli

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