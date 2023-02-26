Lasha Ugrekhelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Ugrekhelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasha Ugrekhelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasha Ugrekhelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasha Ugrekhelidze 25 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაშა უგრეხელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasha Ugrekhelidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lasha Ugrekhelidze'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasha Ugrekhelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasha Ugrekhelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasha Ugrekhelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasha Ugrekhelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Gareji

Lasha Ugrekhelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasha Ugrekhelidze şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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