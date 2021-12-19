2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 11001011119 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıLaskine ne demek, TDK'ya göre Laskine kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Kocaeli Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1069906182022 Gazi Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 104111252Hüsnükuruntu ne demek, TDK'ya göre Hüsnükuruntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 103810029Günlük burç yorumları 19 Aralık 2021 Pazar | Başaklar utangaçlığını üzerinizden atmayı başarırsanız sizi bugün harika şeyler bekliyor!2022 Erciyes Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 103590343Selendi ne demek, TDK'ya göre Selendi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Laskine ne demek, TDK'ya göre Laskine kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laskine ne demek, TDK'ya göre Laskine kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laskine kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Laskine ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Laskine nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Laskine kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Laskine ne demek, TDK'ya göre Laskine kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laskine ne demek? Laskine TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laskine kelimesi. Peki laskine ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laskine nedir, laskine kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LASKİNE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laskine kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Laskine kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre laskine kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT