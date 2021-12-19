Laskine ne demek, TDK'ya göre Laskine kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laskine ne demek? Laskine TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laskine kelimesi. Peki laskine ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laskine nedir, laskine kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LASKİNE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laskine kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Laskine kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre laskine kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun

