Lassana Diakhaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassana Diakhaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassana Diakhaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lassana Diakhaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lassana Diakhaby 1 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Gine,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lassana Diakhaby Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Valenciennes U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Valenciennes U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lassana Diakhaby'nin FC Valenciennes U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lassana Diakhaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lassana Diakhaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında VAFC U19
Lassana Diakhaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lassana Diakhaby şuan FC Valenciennes U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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