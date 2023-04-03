Lassana Diakhaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassana Diakhaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lassana Diakhaby kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lassana Diakhaby ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.