Lassana Faye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassana Faye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassana Faye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassana Faye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassana Faye 15 Haziran 1998 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hollanda,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassana Faye Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lassana Faye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lassana Faye'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lassana Faye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassana Faye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lassana Faye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassana Faye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında PSV U17

1 Temmuz 2015 yılında PSV U19

1 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2016 yılında Vitesse U21

1 Temmuz 2017 yılında Vitesse

30 Ocak 2019 yılında Sparta R.

16 Eylül 2020 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2021 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2022 yılında Rukh Lviv

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında York United

Lassana Faye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassana Faye şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lassana Faye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartaan '20 (2008-2009), Sparta Rotterdam (2009-2012), PSV (2012-10/2015), Vitesse (01/2016-2016)

Hollanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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