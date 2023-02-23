Lassana Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassana Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassana Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassana Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassana Ndiaye 3 Ekim 2000 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassana Ndiaye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lassana Ndiaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lassana Ndiaye'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lassana Ndiaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lasso_ndiaye19

http://www.instagram.com/lassana_19/

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Lassana Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassana Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lassana Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassana Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında CSKA Moskova

11 Ağustos 2020 yılında AFC Eskilstuna

31 Aralık 2020 yılında CSKA Moskova

23 Şubat 2021 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2021 yılında CSKA Moskova

7 Eylül 2021 yılında Tekstilshchik

3 Şubat 2022 yılında CSKA Moskova

17 Şubat 2022 yılında Arda Kardzhali

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Lassana Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassana Ndiaye şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lassana Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Centre Salif Keita, Guidars FC

Mali U20 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U17 takımında 19 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 8 gol atmıştır.

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