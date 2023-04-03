Lassana Sy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassana Sy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassana Sy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassana Sy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassana Sy 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassana Sy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVEREST Corp. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lassana Sy'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lassana Sy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassana Sy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lassana Sy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassana Sy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B

Lassana Sy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassana Sy şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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