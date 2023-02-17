Lasse Berg Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Berg Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasse Berg Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lasse Berg Johnsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lasse Berg Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Berg Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Berg Johnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Berg Johnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Berg Johnsen 18 Ağu 1999 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Berg Johnsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Lasse Berg Johnsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lasse Berg Johnsen'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lasse Berg Johnsenboyu ve yaşı kaç

Lasse Berg Johnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Berg Johnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lasse Berg Johnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Berg Johnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Viking FK

29 Mayıs 2019 yılında Tromsdalen

31 Aralık 2019 yılında Viking FK

23 Ocak 2020 yılında Raufoss

31 Ocak 2021 yılında Randers

Lasse Berg Johnsen kimdir

Lasse Berg Johnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Berg Johnsen şuan Randers FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Forus Og Gausel IL (-2012), Viking FK (2013-2019)

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Lasse Berg Johnsen nereli

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