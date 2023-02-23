Lasse İkonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse İkonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse İkonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse İkonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse İkonen 19 Ocak 2003 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse İkonen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lasse İkonen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lasse İkonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse İkonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lasse İkonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse İkonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında OLS

1 Ocak 2020 yılında AC Oulu

25 Ocak 2022 yılında IF Gnistan

31 Aralık 2022 yılında AC Oulu

Lasse İkonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse İkonen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Lasse İkonen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.