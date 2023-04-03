Lasse Schulz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Schulz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Schulz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Schulz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Schulz 29 Mart 2003 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Finlandiya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Schulz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lasse Schulz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greuther Fürth futbol takımında oynamaktadır. Greuther Fürth takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lasse Schulz'nin Greuther Fürth ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lasse Schulz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Schulz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lasse Schulz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Schulz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2020 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2021 yılında Greuther Fürth

Lasse Schulz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Schulz şuan Greuther Fürth takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lasse Schulz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Käpylän Pallo (01/2013-12/2015), HJK Helsinki (01/2016-12/2018), FC Honka (01/2019-12/2019), SpVgg Greuther Fürth (01/2020-2021)

Finlandiya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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