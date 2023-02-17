Lasse Vigen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Vigen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lasse Vigen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lasse Vigen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lasse Vigen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Vigen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Vigen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Vigen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Vigen 15 Ağu 1994 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lasse Vigen Christensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Vigen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Touch yapmaktadır. Lasse Vigen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lasse Vigen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lasse Vigen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/l_vigen

http://www.instagram.com/lvigen/

Lasse Vigenboyu ve yaşı kaç

Lasse Vigen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Vigen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lasse Vigen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Vigen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Midtjylland U19

18 Ocak 2012 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Fulham U21

1 Temmuz 2014 yılında Fulham

27 Ocak 2017 yılında Burton Albion

31 Mayıs 2017 yılında Fulham

18 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2021 yılında Zulte Waregem

7 Şubat 2023 yılında Silkeborg IF

Lasse Vigen kimdir

Lasse Vigen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Vigen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Lasse Vigen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lasse Vigen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Saevar Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saevar Atli Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saevar Atli Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saevar Atli Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan İgnacio Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan İgnacio Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları