Lasse Vigen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Vigen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Vigen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Vigen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Vigen 15 Ağu 1994 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lasse Vigen Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Vigen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Touch yapmaktadır. Lasse Vigen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lasse Vigen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lasse Vigen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/l_vigen

http://www.instagram.com/lvigen/

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Lasse Vigen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Vigen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lasse Vigen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Vigen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Midtjylland U19

18 Ocak 2012 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Fulham U21

1 Temmuz 2014 yılında Fulham

27 Ocak 2017 yılında Burton Albion

31 Mayıs 2017 yılında Fulham

18 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2021 yılında Zulte Waregem

7 Şubat 2023 yılında Silkeborg IF

Lasse Vigen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Vigen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Lasse Vigen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 5 gol atmıştır.

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