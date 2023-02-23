Lassi Jarvenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassi Jarvenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassi Jarvenpaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassi Jarvenpaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassi Jarvenpaa 28 Ekim 1996 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassi Jarvenpaa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Lassi Jarvenpaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lassi Jarvenpaa'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lassi Jarvenpaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassi Jarvenpaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lassi Jarvenpaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassi Jarvenpaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

2 Eylül 2016 yılında RoPS

31 Aralık 2016 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2017 yılında RoPS

1 Ocak 2019 yılında IFK Mariehamn

18 Ocak 2021 yılında FC Inter

1 Ocak 2022 yılında FC Lahti

Lassi Jarvenpaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassi Jarvenpaa şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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