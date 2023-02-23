Lassi Nurmos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassi Nurmos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassi Nurmos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassi Nurmos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassi Nurmos 24 Temmuz 1994 tarihinde Haukipudas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassi Nurmos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lassi Nurmos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lassi Nurmos'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lassi Nurmos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassi Nurmos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lassi Nurmos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassi Nurmos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AC Oulu

1 Ocak 2014 yılında RoPS

24 Nisan 2015 yılında AC Oulu

1 Ocak 2017 yılında Kemi Kings

15 Ocak 2018 yılında AC Oulu

11 Ocak 2022 yılında FC KTP

Lassi Nurmos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassi Nurmos şuan FC KTP takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lassi Nurmos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HauPa, OLS, Tervarit

Finlandiya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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