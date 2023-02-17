Lasso Coulibaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasso Coulibaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasso Coulibaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasso Coulibaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasso Coulibaly 19 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasso Coulibaly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Lasso Coulibaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lasso Coulibaly'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lasso Coulibaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasso Coulibaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lasso Coulibaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasso Coulibaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Nordsjaell. U19

23 Temmuz 2021 yılında Nordsjaelland

Lasso Coulibaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasso Coulibaly şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.