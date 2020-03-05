Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Gece saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Ç. idaresinde ki 27 AZU 90 plakalı hasta bezi ve çelik rulo taşıyan tır, lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje daldı. Kazada kamyon sürücüsü Selahattin Ç. yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceme başlattı.

Kaynak: İHA