Lastik Ayakkabı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Ayakkabı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Lastik Ayakkabı İmal İşçisi ne iş yapar, Lastik Ayakkabı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik Ayakkabı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik Ayakkabı İmal İşçisi Tanımı;

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Lastik Ayakkabı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Ayakkabı İmal İşçisi Maaşları

Lastik Ayakkabı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Lastik Ayakkabı İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Ayakkabı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.14

Meslek Adı :

Lastik Ayakkabı İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lastikten ayakkabı, çizme ve bot imal eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Ayakkabı İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalatın şekil ve numarasına göre lastikleri pres, ıstampa veya el makası ile kesmek,

b) Parçaları tıraşlar, kullanacağı kalıbı seçmek,

c) Kalıba saya, dış yüz, taban, mahmuz, sert ve diğer parçaları monte etmek ve solüsyonla yapıştırır,

d) Kalıplanan ayakkabıları lak dolu tavalara daldırmak sureti ile boyamak,

e) Otoklav kazanı, fırın veya preslerde pişirmek sureti ile kalıba monte edilen parçaları bütün haline getirmek,

f) Ayakkabıları kalıplardan çıkartır, kontrol eder ve ambalajlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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