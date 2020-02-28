Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler

TÜRKİYE'den gelecek göçmenlere sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a gitmek isteyen bir grup göçmen, Edirne'nin Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak, Yunanistan'a geçti.

Türkiye'nin göçmenlere "açık kapı politikası" uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'de, gece yarısından itibaren başlayan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği gün boyu sürdü. İstanbul'dan taksi tutup, otobüslerle Edirne'ye gelen binlerce göçmen, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yığıldı. Yunanistan'a gitmek isteyen bir grup göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenlerin de tampon bölgede bekleyişleri sürüyor.

Sınır kapılarının kapatılması üzerine Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, iki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyılarına yöneldi. Edirne'nin sınırda bulunan Doyran köyüne giden göçmenler, burada yanlarında getirdikleri lastik botla Meriç Nehir üzerinden Yunanistan'a geçti. Türkiye tarafında toplanan göçmenler, 3-4'er kişilik gruplar halinde lastik botla Meriç'i geçip, Yunanistan tarafına ulaştı.

Göçmenlerin geçişi havanın kararmasıyla da devam ederken, bölgede Yunan askerlerinin olmadığı gözlendi.

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Kaynak: DHA