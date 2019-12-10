Lastik botla Midilli Adası'na kaçmak isterken yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla kaçmak isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla kaçmak isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Kaynak: DHA
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