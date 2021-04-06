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  3. Lastik botta yaşam mücadelesi! Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Lastik botta yaşam mücadelesi! Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Hayata dair yeni umutlarla yola çıkan göçmenler, pamuk ipliğine bağlı bir mücadele veriyor. Balıkesir açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botun patlaması üzerine sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenliği koştu.

Lastik botta yaşam mücadelesi! Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

LASTİK BOT ARIZA YAPINCA SÜRÜKLENDİLER

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Çıplakada açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkarıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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