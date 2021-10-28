Lastik-Cant Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Lastik-Cant Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Lastik-Cant Montaj İşçisi ne iş yapar, Lastik-Cant Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik-Cant Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik-Cant Montaj İşçisi Tanımı;

Üretimi yapılan tekerleklerin cant ile iç ve dış lastiklerinin montaj ve demontajını yapan kişidir.

Lastik-Cant Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Lastik-Cant Montaj İşçisi Maaşları

Lastik-Cant Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Lastik-Cant Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik-Cant Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lastik-Cant Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lastik-Cant Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Lastik-Cant Montaj İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cant ve lastikleri taşıma, kaldırma ve hava pompası bulunan tezgaha yüklemek,

b) Cantlara ağırlık vidalarını ve iç lastiği koruyucu daire şeklindeki lastiği monte etmek,

c) İç ve dış lastiği tezgaha bağlı aparatlar yardımıyla monte etmek,

d) Monte işlemleri biten lastiğe gerekli havayı basmak ve hava basıncını ölçmek,

e) Hava basma sonrasında lastikleri istiflemek,

f) Montaj alet ve tezgahında oluşan arızaları bakım servisine bildirmek,

g) Montajı yapılan cant ve lastiğin kontrolünü yapmak,

h) İhtiyaç durumuna göre montaj bölümüne sevk etmek,

i) Montaj sırasında cant ve lastiklerde kalite bakımından olumsuzluk tespit edildiğinde ilgili bölüme iade etmek,

j) Montaj sonrasında aksaklık tespiti edildiğinde demontaj işlemlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lastik-Cant Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Lastik-Cant Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lastik-Cant Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8211.25 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Lastik-Cant Montaj İşçisi maaşlarına ek sizlerde Lastik-Cant Montaj İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?