Lastik Kalandır Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Kalandır Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Lastik Kalandır Makinesi Operatörü ne iş yapar, Lastik Kalandır Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik Kalandır Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik Kalandır Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Lastik Kalandır Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Kalandır Makinesi Operatörü Maaşları

Lastik Kalandır Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Lastik Kalandır Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Kalandır Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.15

Meslek Adı :

Lastik Kalandır Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

ilindiraj usulüyle şerit halinde lastik veya lastikle kaplanmış kord bezi imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Kalandır Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Buhar valflarını ayarlamak suretiyle silindirlerin sıcaklığını düzenlemek,

b) Hamur kalınlığını ayarlamak,

c) Makineyi çalıştırıp lastik hamuruyla beslemek,

d) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek lastik hamurunun şerit halinde çekilmesini veya kord bezinin lastik hamuruyla kaplanmasını temin etmek,

e) Şerit halinde çekilen lastik hamurunun veya lastik hamuruyla kaplanmış kord bezini rulolara sarabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?