Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi görev tanımı nedir, Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi ne iş yapar, Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi Tanımı;

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Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi Maaşları

Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.66

Meslek Adı :

Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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