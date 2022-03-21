Lastik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Teknikeri görev tanımı nedir, Lastik Teknikeri ne iş yapar, Lastik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik Teknikeri Tanımı;

__

Lastik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Teknikeri Maaşları

Lastik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lastik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.05

Meslek Adı :

Lastik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi faaliyetlerinde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lastik üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun şekilde hazırlamak,

b) Gerekli laboratuvar çalışmaları yaparak, lastik hammaddelerini, reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlamak,

c) Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletmek,

d) Lastiklerin ve plastik ürünlerin yönergelere uygun biçimde pişirme ve presleme işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

e) Üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol etmek, varsa özürü gidermek veya ilgililere haber vermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?