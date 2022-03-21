Lastik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Teknisyeni görev tanımı nedir, Lastik Teknisyeni ne iş yapar, Lastik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik Teknisyeni Tanımı;

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Lastik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Teknisyeni Maaşları

Lastik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lastik Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.26

Meslek Adı :

Lastik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, lastik ham maddelerini üretime hazırlayabilen, üretim faaliyetlerini kumanda ve kontrol edebilen, pişirme işlemlerini yapabilen, üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol edebilen, çözelti hazırlayabilen ve laboratuar analizlerini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Lastik ham maddelerini, reçetelerde belirtilen miktarlarda lastik yapımına hazırlamak,

c) Mikser (Banbury) kullanmak,

d) Lastik hamurunu şekillendirmek,

e) Lastik yarı mamüllerini lastik imal makinelerinde birleştirmek (konfeksiyon)

f) Ham lastiği pişirmek,

g) Lastiğin son kontrolünü yapmak,

h) Lastiği ambara kaldırmak,

i) Laboratuar araç ve gereçlerinin kontrolünü yapmak,

j) Lastik hamuru hammaddelerine uygulanan testleri yapmak,

k) Lastik hamuru, çelik tel ve kord bezine uygulanan testlerini yapmak,

l) Çözelti hazırlamak,

m) Su analizlerini yapmak,

n) Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak,

o) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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