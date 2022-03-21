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Lastik Üretim Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Üretim Teknisyeni maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Lastik Üretim Teknisyeni iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Lastik Üretim Teknisyeni iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Lastik Üretim Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lastik Üretim Teknisyeni görev tanımı nedir, Lastik Üretim Teknisyeni ne iş yapar, Lastik Üretim Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lastik Üretim Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lastik Üretim Teknisyeni Tanımı;

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Lastik Üretim Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Lastik Üretim Teknisyeni Maaşları

Lastik Üretim Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lastik Üretim Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lastik Üretim Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Lastik Üretim Teknisyeni İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.21

Meslek Adı :

Lastik Üretim Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lastik hammaddelerini üretime hazırlayıp, lastik hamurunu ve katmanlarını oluşturan, çeşitli karışımlarda çözelti hazırlayabilen, laboratuar analizlerini yapan, üretim faaliyetlerini kumanda ve kontrol edebilen pişirme ve presleme işlemlerini, fiziksel kontrolleri yapan, üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol edebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lastik Üretim Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lastik hamuru hammaddelerini karıştırmak,

b) Lastik katmanlarını oluşturmak,

c) Lastik hamuru hammaddelerine, lastik hamuruna, çelik korda, çelik tele, kord bezine uygulanan testleri yapmak,

d) Mamul araç lastiğini oluşturmak,

e) Lastiğin bakım ve onarımını yapmak,

f) Polimer malzemeleri incelemek,

g) Organik bileşiklerin analizini yapmak,

h) Organik bileşiklerin özelliklerini belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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